Lumena defende Viih Tube após sister ser chamada de falsa

As atitudes de Viih no reality não estão repercutindo bem fora da casa, o que levou sua mãe, Viviane a postar uma carta aberta no Instagram.

Aos prantos, ela falou sobre a angústia que a situação tem lhe causado: "Viih, minha filha, eu escrevo esta carta aberta sabendo que você só vai ler quando sair da casa. Os últimos dias não têm sido fáceis para quem está aqui fora e ama você! As pessoas têm sido implacáveis em comentários que, como mãe, me dói a alma. O sofrimento que mais me persegue diariamente é imaginar a sua dor e o conflito de realidades ao sair daí".

"Filha, desculpa te dizer isso, mas estou com o coração em pedaços. Eu vou sempre estar do seu lado e vou ganhar forçar para te apoiar... Juntinhas, como sempre, vamos analisar tudo o que aconteceu e tirar uma lição disso tudo".