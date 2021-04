Os episódios de The Crown que mostram como era a vida de Príncipe Philip

Príncipe Philip morreu, mas o seu legado continua!

O Duque de Edimburgo viveu uma longa, ocupada e complicada vida ao lado se sua esposa, a Rainha Elizabeth II. Apesar de nenhum de nós realmente saber como deve ter sido ser casado com uma das figuras mais poderosas do mundo, nós podemos imaginar - e um jeito de fazer isso é assistir a reimaginação da vida da realeza, The Crown (Netflix), que até agora dramatizou quase 50 anos do reinado da rainha com Philip ao seu lado.

Até agora, o Duque foi interpretado por Matt Smith e Tobias Menzies, e a série ajudou a dar um pouco de contexto sobre como era a vida pessoal do marido da rainha. A série começa com Philip renunciando os seus títulos Grego e Dinamarquês para se casar com Elizabeth, e ele acaba tendo um pouco de dificuldade para se ajustar a sua vida de príncipe.

O show é de ficção, assim como Príncipe Harry apontou em uma entrevista, mas se você está tentando saber como é a sensação de ser um integrante da realeza, essa sem dúvida é uma de suas melhores opções.