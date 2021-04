Pete Davidson fala de sua "crush famosa" em meio a rumores de romance com atriz de Bridgerton

Recomendado para você : Pete Davidson está namorando Phoebe Dynevor?

Pete Davidson falou sobre seu suposto romance com Phoebe Dynevor? Parece que sim! Pete, que já foi noivo de Ariana Grande, participou de uma sessão de perguntas e respostas no fim de semana, e deixou os fãs com a pulga atrás da orelha.

Questionado sobre quem seria sua "crush famosa", o comediante do Saturday Night Live, de 27 anos, com um sorriso atrevido, respondeu: "Estou com minha crush famosa".

Ele não nomeou a atriz de Bridgerton e acrescentou que não poderia entrar em detalhes.

Pete e a estrela britânica de 25 anos geraram rumores de romances depois de serem vistos juntos várias vezes no Reino Unido, no mês passado.