Khloé Kardashian celebra 3 anos da filha True Thompson

Khloé Kardashian, que saiu à caça de alienígenas em Malibu, celebrou os 3 anos da filha True Thompson. Nessa segunda-feira, 12, Khloé compartilhou no Instagram um tributo dedicado à True.

"Eu quase choro toda vez que eu te chamo de 'bebê True' e você me corrige. Você diz com a voz mais doce, 'Eu não sou uma bebê! Eu sou uma garota grande!'", ela escreveu. "Eu não estou pronta para você ser uma garota grande, mas você deve saber, não importa sua idade, você sempre será minha bebê True".

Khloé expressou admiração ao falar como sua vida mudou desde que deu à luz. "Ver você crescer foi uma das minhas maiores honras. Ver a vida através dos seus olhos é algo tão especial. É algo mágico. Eu vou apreciar cada momento que tenho com você para sempre. Você é cada sonho que eu já tive de me tornar mãe que se tornou realidade. Obrigada por me escolher! Deus, obrigada por me abençoar com o meu anjo".