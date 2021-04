Recomendado para você : Bridgerton é renovada para 3ª e 4ª temporadas

Bridgerton, que vai aumentar o elenco em seus novos episódios, acaba de ser confirmada para a 3ª e 4ª temporadas na Netflix. O anúncio foi feito por Lady Whistledown nesta terça-feira, 13.

Apesar de não ter revelado grandes detalhes ou datas, a personagem contou que terá muito o que escrever. "Essa autora terá que comprar mais tinta", ela revelou em post no Instagram de Shondaland.

Em janeiro, a Netflix anunciou que Bridgerton retornaria para a segunda temporada. Assim como nos livros de Julia Quinn, o próximo capítulo vai focar em Anthony Brigerton (Jonathan Bailey).

"Bem, eu sinto que o espetáculo exagerado e luxuoso do mundo de Bridgerton só vai ficar mais pronunciado da melhor maneira possível", disse o ator à Vogue britânica no início deste ano. "É louco e é brilhante. Também iremos ter muitos personagens brilhantes apresentados na série—e não é só em Anthony que vamos nos aprofundar... O universo robusto que foi criado por Shonda [Rhimes] e Chris [Van Dusen] vai expandir e continuar a ultrapassar limites de uma forma silenciosamente subversiva. Vamos ter mais do que todo mundo ama, eu acho".