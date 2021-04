Recomendado para você : Khloé Kardashian e Tristan Thompson saem à caça de alienígenas

Khloé Kardashian e Tristan Thompson, que pensam em ter segundo filho, embarcaram em um date surpreendente em episódio de Keeping Up With the Kardashians. No vídeo, Khloé e Tristan fazem uma caminhada entre as pedras na esperança de presenciar uma energia alienígena.

"Malibu tem atraído muitos sinais de objetos voadores não identificados e quando eu estava pesquisando, eu descobri essa trilha que supostamente tem uma energia alienígena incrível, e eu estou tão animada de novo", disse Koko para a câmera de KUWTK. "Caminhada, alienígenas, tem coisa melhor?"

Já Tristan se mostrou um pouco menos entusiasmado com possíveis encontros extraterrestres. "Khloé me convidou. Acho que eu era a última pessoa na sua agenda a pedir para acompanhá-la nessa caminhada, mas no fim do dia é um momento de qualidade. E é um exercício. Eu não estou jogando basquete no momento, então eu posso fazer um exercício aeróbico extra e ficar do lado de uma linda mulher... Eu vou agarrar a oportunidade".