Kanye West solicita custódia conjunta dos filhos em resposta ao pedido de divórcio de Kim

Kanye West respondeu oficialmente ao pedido de divórcio de Kim Kardashian. Kanye solicitou a guarda conjunta física e legal dos quatros filhos com Kim, North, Saint, Chicago e Psalm, segundo documento do tribunal do dia 9 de abril, obtido pelo E! News.

A fundadora da Skims parece ter as mesmas intenções do ex, já que solicitou a guarda conjunta, significando que o ex-casal provavelmente faria um acordo para compartilhar seus filhos. A resposta de Kanye reflete a maior parte dos documentos judiciais de Kim, protocolados no dia 19 de fevereiro.

Sua ação judicial afirma que cada um deve pagar por seus próprios honorários advocatícios, e ele concorda com Kim que nenhuma das partes deve pagar pensão alimentícia.

Kanye, que citou "diferenças irreconciliáveis" como razão da separação, pediu que sua propriedade separada e compartilhada fosse determinada "de acordo com a prova no momento do julgamento ou acordo".