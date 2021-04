MET Gala: todos os detalhes sobre seu retorno em 2021 e 2022

A segunda exposição, intitulada "In America: An Anthology of Fashion", está programa para ser inaugurada nas salas do período American Wing em 5 de maio de 2022.

De acordo com o comunicado à imprensa, a exibição apresentará "encontros de vestidos históricos e contemporâneos para mulheres e homens do século 18 até o presente em vinhetas instaladas em salas de período selecionadas".

"Os interiores apresentam uma pesquisa de mais de 300 anos da vida doméstica americana e contam uma variedade de histórias – do pessoal ao político, do estilístico ao cultural e do estético ao ideológico".

"A exposição refletirá sobre essas narrativas por meio de uma série de ‘frames congelados' cinematográficos tridimensionais produzidos em colaboração com notáveis diretores de cinema americanos. Essas encenações irão explorar o papel do vestido na formação da identidade americana e abordar o complexo e histórias dos quartos em camadas".