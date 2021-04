Recomendado para você : Viih Tube acredita já ter 25 milhões de seguidores e diz a Juliette: "Você, com 700 mil"

Os participantes do BBB21 sempre acabam ganhando seguidores após a participação no reality show. Com exceção de Karol Conka, que perdeu fãs com polêmicas, os confinados levarão uma surpresa com suas redes sociais, especialmente Juliette e Viih Tube.

Nesta segunda-feira, 12, a maquiadora, a youtuber e Thaís conversavam sobre a quantidade de followers que elas teriam no Instagram. Enquanto a paraibana disse estar feliz com apenas 3 mil seguidores, a filha de Viviane pensa já ter acumulado 25 milhões.

"Se eu estiver com mais de 3 mil que eu estava já tá bom, se eu tiver um fã, eu já morro do coração", falou, modestamente, Juliette.