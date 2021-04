Recomendado para você : Mãe de Viih Tube, do BBB21, faz carta aberta após críticas: "Coração em pedaços"

Viih Tube não está com uma boa reputação fora do BBB21. As atitudes de Viih Tube dentro do reality show tem desagradado muita gente e, por esse motivo, sua mãe, Viviane, decidiu fazer um pronunciamento nas redes sociais.

Em seu Instagram, a matriarca disse que os últimos dias não estão sendo fáceis e, aos prantos, falou da repercussão negativa que a filha vem ganhando, deixando-a angustiada.

"Viih, minha filha, eu escrevo esta carta aberta sabendo que você só vai ler quando sair da casa. Os últimos dias não têm sido fáceis para quem está aqui fora e ama você! As pessoas têm sido implacáveis em comentários que, como mãe, me dói a alma".

"O sofrimento que mais me persegue diariamente é imaginar a sua dor e o conflito de realidades ao sair daí".