Príncipe Harry homenageia avô "mestre do churrasco" enquanto retorna para Reino Unido

Harry observou que Philip foi uma "rocha" para a Rainha Elizabeth II durante seus 73 anos de casamento. "E embora eu pudesse continuar, sei que agora mesmo ele diria a todos nós, com a cerveja na mão, ‘Oh, vão em frente!'. Então, nessa nota, vovô, obrigado por seu serviço, sua dedicação à vovó e por sempre ser você mesmo".

"Você fará muita falta, mas sempre será lembrado – pela nação e pelo mundo. Meghan, Archie e eu (assim como sua futura bisneta) sempre teremos um lugar especial para você em nossos corações", completou ele, finalizando com o lema dos Royal Marines "Per Mare, Per Terram", que, traduzido do latim, significa "Por Mar, Por Terra".