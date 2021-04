Recomendado para você : Série documental de Karol Conká ganha data de estreia

Karol Conká, que bateu recorde de eliminação no BBB21, vai estrelar série documental do Globoplay. Nesse domingo, 11, o streaming divulgou a data de estreia da produção com Conká.

"Já que é pra tombar... Tombou! E como fica agora?", diz o post no Twitter. Chamado de A Vida Depois Do Tombo , a série documental estreia dia 29 de abril.

A produção mostrará a história da cantora antes e depois do reality show. Em entrevista ao jornal O Globo, no fim de março, Fabiana Bruno, CEO da SUBA, agência especializada em marketing de influência, deu detalhes sobre a novidade.