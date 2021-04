Recomendado para você : Príncipe Andrew diz que morte de Philip deixou "enorme vazio" em Rainha Elizabeth II

Príncipe Andrew conversou com os repórteres no domingo, 11, sobre a morte do pai, Príncipe Philip, aos 99 anos. Príncipe Andrew revelou que o falecimento deixou um "grande vazio" para a sua mãe, Rainha Elizabeth II.

Ao deixar o serviço religioso na Capela Real de Todos os Santos no Castelo de Windsor, o Duque de York fez raros comentários públicos ao descrever a dor da Família Real.

"É uma grande perda", disse o terceiro filho do casal. "Perdemos, quase, o avô da nação. E eu sinto muito e apoio minha mãe, que provavelmente está sentindo isso mais do que qualquer outra pessoa".

"Ela está contemplando, esta é a forma como eu diria isso. Ela descreveu isso como tendo deixado um enorme vazio em sua vida, mas nós, a família, os que estão mais próximos, estamos nos unindo para ter certeza de que estaremos lá para apoiá-la".