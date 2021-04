Recomendado para você : Britney Spears faz anúncio enigmático de 'Red' e deixa fãs confusos

Britney Spears, que tomou vacina contra Covid-19, deixou fãs confusos com anúncio misterioso no Instagram nessa sexta-feira, 9. Após Britney revelar a chegada de "Red", os seguidores deixaram diversas perguntas na área dos comentários.

No clique, a cantora surge com uma blusa rendada e luvas vermelhas. "Red está aqui", escreveu ela na legenda.

Há algumas semanas, Brit tem postado sobre o possível novo projeto envolvendo a cor vermelha, mas sem dar grandes detalhes.

No dia 23 de março, a estrela compartilhou um vídeo dançando com o mesmo look do post de sexta-feira. "Sem batom... blush... ou base porque eu estava com pressa... Mas você entende a ideia!!! RED!!!", escreveu a loira.