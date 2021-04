Príncipe William lamenta a morte de seu "extraordinário" avô, Príncipe Philip

Príncipe William prestou uma linda homenagem ao seu avô, Príncipe Philip, que faleceu aos 99 anos. Nesta segunda-feira, 12, William emitiu um comunicado sobre a morte nas redes sociais.

O marido de longa data da Rainha Elizabeth II e o consorte mais antigo da história britânica morreu "pacificamente", na sexta-feira, 9, no Castelo de Windsor, de acordo com declaração do Palácio de Buckingham.

"A Família Real se une a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda", dizia o informativo.

Entre eles, claro, estão William, Kate Middleton e seus filhos, que compartilharam um doce recado sobre o "extraordinário" avô de uma vida.

"O século de vida de meu avô foi definido pelo serviço – ao seu país e à Comunidade, à sua esposa e Rainha, e à nossa família", iniciava a mensagem. "Eu me sinto sortudo por não ter apenas o seu exemplo para me guiar, mas também a sua presença duradoura em minha vida adulta – tanto nos bons momentos quanto nos dias difíceis".

"Sempre serei grato por minha esposa ter tido tantos anos para conhecer o meu avô e pela gentileza que ele mostrou a ela. Eu nunca vou dar por garantidas as memórias especiais que meus filhos sempre terão de seu bisavô vindo buscá-los em sua carruagem e vendo por si mesmos seu contagiante senso de aventura, bem como seu malicioso senso de humor!".