Com Covid-19, Paulo Gustavo apresenta "gravidade" e situação é "crítica"

Paulo Gustavo, internado desde 13 de março com Covid-19, apresentou piora, segundo o boletim médico divulgado neste domingo, 11. Thales Bretas disse também que seu marido, Paulo, está em "quando difícil" no momento.

O dermatologista publicou uma foto ao lado do ator em Fátima, Portugal, e falou da situação atual do marido aos seus seguidores no Instagram.

"Nossa amiga, Pollyanna Rocha, me lembrou hoje do dia em que estivemos juntos em Fátima", iniciou ele. "E a Nossa Senhora tenho recorrido muito nesses dias difíceis... o quadro clínico do meu amor Paulo Gustavo está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa".