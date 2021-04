Carla Diaz se diz "decepcionada" com Arthur após BBB21: "Não me pertence mais"

Carla Diaz abriu o jogo sobre sua relação com Arthur após o BBB21. Na noite de sábado, 10, Carla foi ao Instagram para responder perguntas dos fãs e falou de Arthur.

A atriz, que chegou a se ajoelhar ao instrutor de crossfit no reality show, deixou claro que o romance "não me pertence mais" fora do jogo.

"Sempre fui muito sincera com meus sentimentos, sempre fui muito verdadeira, tudo que eu vivi lá na casa foi de verdade. Porém, quando eu saí, eu me deparei com uma realidade muito diferente. Até porque, na casa, a gente só tem uma visão parcial das coisas".

"Quando eu saí, vi muita coisa que me deixou muito chateada, muito decepcionada. E não foi o que me falaram, não. Foi o que eu vi".