Leo Picon pede desculpas por comentário transfóbico: "Não tinha conhecimento"

Leo Picon foi às redes sociais para se desculpar por um comentário transfóbico. Leo, que disse como conheceu Neymar, revelou que já havia beijado homem ao ficar com uma transexual.

Em perguntas e respostas com os fãs no Instagram, o cantor compartilhou o momento em que se envolveu com a mulher, durante uma festa com o pai de Neymar Jr. e amigos do craque.

"Em 2015, beijei um homem em Madrid. Estava com Gil Cebola, Jota Amâncio, Alvaro Costa e Neymar pai", iniciou ele. "Aí eu beijei o transexual mais famoso da Espanha numa balada sem saber que era um trans. Aí me contaram e eu fiquei triste por ter sido enganado. Mas foi legal, valeu a pena. Recomendo".

Leo apagou o vídeo minutos depois, mas o comentário polêmico já havia se espalhado na web.