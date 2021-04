Recomendado para você : BBB21: Marina Ruy Barbosa diz já ter combinado de ser maquiada por Juliette

Marina Ruy Barbosa já declarou sua torcida por Juliette Freire no BBB21. E na tarde desta sexta-feira, 9, Marina revelou que vai ser maquiada por Juliette.

Como os fãs sabem, a confinada é maquiadora e dá um show na hora de fazer um visual deslumbrante; por isso, a ruiva demonstrou interesse no trabalho da sister.

"A @FreireJuliette ainda nem sabe, mas já combinei com o adm que ela vai me maquiar quando sair do programa! Hihihi", escreveu ela no Twitter.