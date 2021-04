Gucci lança tênis de R$50 que só pode ser usado virtualmente

Essa não é a primeira vez que a marca se aventura com produtos virtuais. A Gucci já lançou peças de roupas para o Pokémon Go, da coleção Gucci x North Face, que foram localizados geograficamente perto de pontos de venda.

Cada par do Virtual 25 custa US$12,99 (R$73) no app da Gucci e US$8,99 (R$51) no app Wanna.