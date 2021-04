Príncipe Harry deve se reunir com Família Real para funeral de Príncipe Philip

Príncipe Harry se juntará à Família Real no Reino Unido. Segundo relatos de vários meios de comunicação, Harry pretende ir ao funeral do avô, Príncipe Philip, que faleceu nesta sexta-feira, 9, aos 99 anos, no Castelo de Windsor.

Após o falecimento do Duque de Edimburgo, muitos fãs da realeza começaram a se perguntar se o Duque de Sussex voltaria para casa no Reino Unido, já que atualmente ele reside com sua esposa Meghan Markle, e o filho Archie Harrison na Califórnia.

No entanto, de acordo com a People, é provável que Harry esteja presente na cerimônia, que acontecerá no local do casamento dele e de Meghan, ou seja, na Capela St. George.