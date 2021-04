Príncipe Harry e Meghan Markle lamentam morte de Príncipe Philip

Max Mumby/Pool/Indigo/Getty Images

Em maio de 2019, Harry e Meghan fizeram questão de homenagear Philip ao nomear seu filho Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Mountbatten, é claro, sendo o sobrenome adotado de Philip.

Mais recentemente, durante uma aparição no programa de James Corden, Harry mencionou as ligações de sua família no Zoom para a rainha Elizabeth e o príncipe Philip. "Meu avô, em vez de pressionar 'sair da reunião', ele simplesmente [fecha o laptop]", explicou Harry.