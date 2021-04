Jorge, da dupla com Mateus, se casa com ex-namorada de ex-cunhado

Ainda segundo o jornal, Ana pediu o divórcio no final de 2019, após rumores de traição.

Com a notícia da gravidez da ex-namorada, em outubro de 2020, Pedro atacou o casal nas redes sociais. "Como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo e pegou o Jorge Príncipe do Egito, seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga", escreveu ele no Instagram na época, de acordo com o Extra.