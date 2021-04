Recomendado para você : Os detalhes sobre os planos de casamento de Ariana Grande e Dalton Gomez

Ariana Grande tem seu novo show na TV, sua última conquista do Grammy e o amor de sua vida ao seu lado. E segundo o E! News, Ariana já começou a pensar nos planos de casamento com Dalton Gomez. Como não amar?

De acordo com uma fonte próxima à cantora, que está se unindo ao time de jurados do The Voice, nada ainda é concreto, mas os pombinhos já falam em subir ao altar.

"Ambos não querem um grande evento extravagante, então eles estão descobrindo quais são suas opções para uma cerimônia íntima", revelou o informante.

Ariana, de 27 anos, e Dalton, de 25, são bastante discretos quando o assunto é o romance. E mesmo que estejam noivos, eles continuam a manter as coisas privas e íntimas.