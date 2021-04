Recomendado para você : Príncipe Philip disse que "não tinha desejo" de chegar aos 100 anos

Príncipe Philip, que faleceu aos 99 anos nesta sexta-feira, 9, não tinha o desejo de completar seu centenário. Após sua morte, frases de Philip sobre a longevidade ressurgiram na web.

"É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo", dizia o comunicado. "Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real se junta com as pessoas ao redor do mundo em luto por sua perda".

Segundo matéria publicada pelo The Telegraph, em 2019, o escritor Gyles Brandreth recordou que Philip disse a ele que "não tinha nenhum desejo" de viver até os 100 anos. "Eu não posso imaginar nada pior", disse o Duque de Edimburgo durante uma entrevista de 2000. "Pedaços de mim já estão caindo".