Recomendado para você : O que vem a seguir para Rainha Elizabeth II e Família Real após a morte de Príncipe Philip

Príncipe Philip faleceu nesta sexta-feira, 9, após viver extraordinários 99 anos. O Palácio de Buckingham confirmou a morte de Philip através de um comovente comunicado.

"É com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real se junta a pessoas ao redor do mundo em luto por sua perda".

Apesar do luto, a Rainha Elizabeth II e a Família Real devem fazer uma espécie de celebração do legado incomensurável do Duque de Edimburgo.

Nos próximos oito dias, a equipe do Palácio de Buckingham observará formalmente sua morte, enquanto a Rainha entrará em seu próprio período de luto, no qual se absterá de qualquer tipo de trabalho, especialmente em público.