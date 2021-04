Veja em detalhes o anel de diamante enorme de Khloé Kardashian

Khloé Kardashian, que desabafou sobre as críticas em relação ao seu corpo, usou o Instagram para mostrar as suas unhas - mas todos os olhos estão grudados no anel de diamante enorme que ela estava usando!

No dia 1º de abril, a estrela de KUWTK compartilhou uma foto de suas unhas em cor de arco-íris. Na legenda, ela usou corações com seis cores diferentes que combinam com as unhas. Porém, nos comentários os internautas ficaram em choque com anel que estava em sua mão.

Uma pessoa brincou: "Esse é o diamante do Titanic?", outro adicionou: "Isso TEM que ser um anel de noivado". Um terceiro escreveu: "Koko, você está tirando sarro de nós com esse anel".