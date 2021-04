Recomendado para você : Príncipe Philip, marido de Rainha Elizabeth II, morre aos 99 anos

Príncipe Philip, do Reino Unido, morreu aos 99 anos. Philip, o Duque de Edimbirgo, deixa sua esposa Rainha Elizabeth II, seus filhos Príncipe Charles, Príncipe Andrew, Príncipe Edward e Princesa Anne, oito netos, incluindo Príncipe William e Príncipe Harry e nove bisnetos.

A família real anunciou seu falecimento nesta sexta-feira, 9 de abril. "É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo", dizia o comunicado. "Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real se junta com as pessoas ao redor do mundo em luto por sua perda".

Philip foi hospitalizado em Londres semanas antes de sua morte. Ele foi internado no dia 16 de fevereiro após se sentir mal e tratou uma infecção. Na quarta-feira, 4 de março, ele foi submetido a um procedimento para uma doença cardíaca pré-existente.

O duque, quinto filho do Príncipe André da Grécia e Dinamarca e da Princesa Alice de Battenberg e da Grécia, nasceu Philip da Grécia e Dinamarca no dia 10 de junho de 1921 em uma mesa de jantar na ilha grega de Corfu, segundo a Reuters. Seus pais foram para o exílio quando ele tinha 18 meses. Ele foi educado no Reino Unido, onde se naturalizou cidadão britânico.

Philip é primo de terceiro grau de sua esposa - ele é descendente da tataravó da rainha, a rainha Vitória - e foi o cônjuge mais antigo de qualquer monarca britânico.