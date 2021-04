Now United lança clipe dançante para a nova música Fiesta

O Now United está de clipe novo! Depois de lançar Turn It Up, o Now United presenteia os fãs do mundo inteiro com o vídeo da nova música Fiesta.

Em parceria com a KITKAT, o grupo global de música pop, que reúne diversas nacionalidades – incluindo o Brasil! –, disponibilizou o novo trabalho por três dias exclusivos aos membros da plataforma Break Society, o clube de fidelidade da marca de chocolates.

Os fãs podem conferir aqui o clipe de Fiesta.