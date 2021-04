Recomendado para você : 'Fuja' é 1º grande thriller em 70 anos a ter estrela cadeirante: conheça Kiera Allen

O filme Fuja, que estreou na Netflix na última semana é mais uma produção que encabeça o top 10 do streaming. O longa, estrelado por Sarah Paulson, também conta com Kiera Allen no elenco, que desempenha papel muito importante na representatividade de atores com deficiência física no cinema.

A trama segue a vida de Chloe (Kiera) uma adolescente que lida com diversas doenças, além de andar em uma cadeira de rodas, e tem seu ambiente totalmente controlado pela mãe, Diane (Paulson). No entanto, tudo começa a ficar bem estranho quando a jovem descobre que a mãe está lhe dando pílulas suspeitas.

Um fato importante do filme é que Kiera usa cadeira de rodas na vida real há 6 anos. Segundo a Variety, Fuja é o primeiro grande thriller de Hollywood a ter uma cadeirante como estrela, após The Sign of the Ram, de 1948.