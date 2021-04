Os segredos revelados por Demi Lovato em documentário e que os fãs não sabiam

Apesar de tudo, ela não está sóbria

"Tenho hesitado em compartilhar até agora que tenho fumado maconha e bebido com moderação", contou a estrela, no episódio final. "Depois de tantos anos sendo a garota-propaganda da sobriedade, eu não queria que as pessoas me criticassem por isso".

"Aprendi que fechar as portas para as coisas me dá vontade de abri-las ainda mais. Aprendi que não funciona para mim, dizer: ‘Nunca vou fazer isso de novo'. Eu realmente, realmente lutei com isso".

O documentário Demi Lovato: Dancing With the Devil está disponível no YouTube.