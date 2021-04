Recomendado para você : Fenômeno: os recordes do BTS em 2021

Que o BTS é um fenômeno da música, disso todo mundo sabe! O grupo de k-pop, que acumula diversos recordes na carreira, já alcançou números incríveis em 2021.

O sucesso é tão grande que neste ano RM, Jungkook, V, J-Hope, Jin, Jimin e Suga lacraram em sua performance no palco do Grammy Awards. É claro que não perdemos a oportunidade de conversar com os meninos que falaram exclusivamente ao E! News sobre o amor que carregam por sua legião de fãs, a ARMY.

"Nós realmente queremos ver a ARMY agora e tenho certeza que a ARMY está sentindo as mesmas emoções que nós. Então, nós estaremos de volta com uma música ainda mais incrível e boas performances, uma música ainda melhor. Nós trabalharemos duro para esse próximo ano também e então estaremos de volta com uma ótima música e ótimas performances que vocês podem esperar", disse o grupo. Como não amar?!