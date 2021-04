Affair de Juliette se pronuncia após vídeo de beijo: "Ela é incrível"

Juliette Freire, do BBB21, que está quebrando recordes em seu Instagram, deu o que falar nessa semana após surgir em vídeo beijando o empresário Frederico Perusin. E com tanta repercussão, o affair se pronunciou nos Stories sobre a relação com Juliette.

"Que dia maluco que aconteceu hoje. Recebi mais mensagens que no meu aniversário. Vi que vazou um vídeo e não tinha muito o que fazer, eu não consegui acessar o celular hoje, estava em reunião e trabalhando o dia inteiro. Acabei de chegar no hotel, vou dar uma olhadinha. Vazou o vídeo, não tinha o que fazer e acho que não tem nada de mais o vídeo", disse ele nessa quarta-feira, 7.

"Vamos torcer pra Juliette, Team Juliette, vamos ganhar o Big Brother, está representando lá. Ela é incrível, alto astral, muito gente boa e merece ganhar", revelou.