BBB21: Thaís faz cara de nojo ao imitar Juliette em festa: "Se acha"

A festa de Viih Tube foi tão boa na noite de quarta-feira, 7, que até a própria dona da festa se machucou no BBB21. E o incidente de Viih Tube provocou até uma cena de ciúmes de Thaís envolvendo Juliette. Mas gente!

A youtuber machucou o pé e foi chamada pela produção ao confessionário. Ela passou por atendimento médico e teve o local enfaixado.

No entanto, o que deixou Thaís furiosa foi o fato de Ju ter ajudado a loira no momento do ocorrido. "Quando ela [Viih] vem pra mim, é que o negócio pegou", disse a maquiadora.