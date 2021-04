Khloé Kardashian quebra silêncio sobre foto vazada e fala de luta com imagem corporal

"Por mais de uma década em fotos, cada pequena falha e imperfeição têm sido micro-analisadas e ridicularizadas nos mínimos detalhes e eu sou lembrada sobre eles todos os dias pelo mundo. E quando eu uso as críticas como motivação para ficar na melhor forma da minha vida, e até mesmo ajudar os outros com as mesmas batalhas, me dizem que eu não poderia ter conseguido isso através de um trabalho duro e eu devo ter pago por tudo isso".

Koko disse que ama "um bom filtro, uma boa luz e uma edição aqui e ali" e comparou isso ao uso de make ou um par de salto alto. Ela adicionou que isso é "exatamente o que eu continuarei a fazer assumidamente".