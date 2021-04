Com Covid 19, Heitor Martinez é internado no CTI de hospital no Rio

"Ele estava com acompanhamento médico em casa, fazendo medições diárias da saturação. Até que foi detectada uma saturação mais baixa e ele foi ao hospital para confirmar a medição. Lá optou-se por ele permanecer para acompanhar mais de perto e seguir com as medicações de forma intensiva", explicou Paula à Quem.

"É muito difícil para nós, da família, não podermos permanecer. Ele está no CTI com o cateter de oxigênio, mas não consigo vê-lo. Por lei não posso entrar. Mas ele está sendo muito bem cuidado. Recebemos os 'reports' normais, o médico liga e nos passa as informações diariamente, dá notícias dos exames e da evolução dele, que é dia a dia mesmo", disse a irmã.