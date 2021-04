Recomendado para você : Segunda esposa revela áudio de Tom Veiga confirmando agressão e viúva rebate

Alessandra Veiga, segunda esposa de Tom Veiga - que morreu em novembro do ano passado -, revelou ao jornal Extra fotos e áudios que provam a agressão que o artista sofreu da terceira esposa, Cybelle Hermínio da Costa. Nesta quarta-feira, 7, Cybelle foi às redes sociais e se defendeu das acusações.

Nos cliques divulgados pelo veículo e que foram guardados por Alessandra, o intérprete de Louro José aparece com alguns hematomas pelo corpo.

"No dia 4 de outubro, depois de a gente se falar por vários motivos e assuntos, o Tom me abordou meio diferente e falou que nunca tinha me falado o motivo da separação dele dessa moça. Aí, ele me mandou as fotos da agressão e a partir dali os áudios. Disse que tinha muita vergonha, que estava se sentindo um lixo, se sentindo mal, à base de calmantes, com muita vergonha. Ele me contou, está nos áudios, que foi agredido depois de uma briga boba", relatou a segunda esposa do artista ao jornal.

O áudio exibe o ex-companheiro de Ana Maria Braga no Mais Você, da Globo, relatando a briga que acarretou na agressão. Ele conta que os dois discutiram por causa do filho de Cybelle querer comer dentro da piscina.