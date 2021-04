Scott Disick não comparece na Páscoa das Kardashians e viaja com namorada

Scott e Amelia foram vistos juntos pela primeira vez na festa de Halloween de Kendall Jenner no ano passado. Desde então, eles oficializaram seu romance no Instagram e fizeram várias viagens juntos. Amelia também já conheceu os filhos de Scott. Todos foram vistos jantando no Sugar Factory, em Miami, em fevereiro.

Amelia, que é a filha mais nova da estrela de The Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna, e do ator Harry Hamlin, chegou a se referir a Scott como seu "homem dos sonhos" no Instagram no mês passado.

"Scott e Amelia estão ficando sérios e está indo muito bem", disse uma fonte próxima a Scott ao E! News no mês passado. "Ambos são tranquilos e adoram se divertir e fazer coisas fora de casa. Eles são pessoas muito sociáveis e gostam de sair, mas também adoram uma boa noite em casa juntos."