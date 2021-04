Sophie Turner reage à canção Mr. Perfectly Fine de Taylor Swift feita supostamente para Joe Jonas

Recomendado para você : Sophie Turner reage à canção de Taylor Swift feita supostamente para Joe Jonas

Taylor Swift levou novamente as redes sociais à loucura com suas músicas. Nesta quarta-feira, 7, Taylor lançou a canção Mr. Perfectly Fine e muitos se perguntaram se a letra seria sobre o seu ex-namorado, Joe Jonas. Amamos!

A música é uma das seis novas de seu próximo álbum Fearless (Taylor´s Version), que conta com hits regravados da sua carreira, devido à briga com a gravadora de Scooter Braun.

Na letra, a estrela reflete sobre um amor perdido que "me olhou nos olhos e me disse que você nunca iria embora". Como os Swifities apontaram, a artista já admitiu ter escrito o hit Forever and Always, de Fearless, para o cantor dos Jonas Brothers.

E como Mr. Perfectly Fine é uma canção que não entrou no álbum de 2008, provavelmente foi escrita na mesma época que Forever and Always.