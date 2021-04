Recomendado para você : Internada, Gabi Brandt apresenta melhora mas trata início de trombose

Gabi Brandt, que foi internada com grave infecção nos rins, teve melhora no quadro, informou a assessoria da influencer. No entanto, Gabi agora trata o início de uma trombose.

"A Gabi está apresentando melhora do quadro, mas segue sem previsão de alta, porque além do diagnóstico de pielonefrite (avançada), Gabi está tratando um início de trombose - pelo avanço da inflamação dos rins, coágulos sanguíneos apareceram na veia pélvica", informou a equipe. "Seguimos confiantes e contando com a torcida de todos".

A influencer foi internada em hospital do Rio, na madrugada desse sábado, 3, revelou a assessoria de Brandt através de post no Instagram.