Mayra Cardi ironiza traições de Arthur Aguiar após reconciliação: "Vou devolver os chifres"

Mayra Cardi pode ter se reconciliado com Arthur Aguiar. No entanto, parece que Mayra não esqueceu ainda das diversas traições de Arthur.

Na terça-feira, 6, a empresária foi aos Stories do Instagram e ironizou as infidelidades do pai de sua filha Sophia, de dois anos.

Ao visitar uma amiga que não via há muito tempo, ela não perdeu a oportunidade de falar do assunto na rede social.

"As pessoas têm me perguntado sobre ela. Resolvi me afastar dela porque como ela é muito bonita e eu voltei com o Arthur, vai que ele resolve pegar ela".