BBB21: Rodolffo quer ser "ponte de ensino para desinformados" em causa antirracista

Rodolffo Matthaus foi eliminado na noite de terça-feira, 6, do BBB21. E assim como os outros excluídos, Rodolffo participou do Mais Você, da Globo, e refletiu sobre sua participação no reality show, incluindo a última polêmica envolvendo João.

"A partir do momento em que entendi que aquilo machucou, que aquilo causou dor, eu mudei minha opinião com o tipo de comentário que eu fiz", disse o cantor, que comparou o cabelo do professor a uma peruca despenteada do monstro.

"Me arrependi. Sou o tipo de pessoa que detesta a sensação de poder causar dor em qualquer tipo de pessoa, qualquer raça, qualquer orientação sexual, detesto essa possibilidade".

Ele acredita que a situação tenha ocorrido "para o bem de muitas outras pessoas" e que foi "a ponte de ensino para os desinformados".

"Fico triste de ter sido eu, mas feliz por estar ensinando, de certa forma, pra muita gente. Se tiver que pegar pesado, eu vou pegar comigo também. Assumir meus erros, pedir desculpas pra quem tem que pedir, como eu sempre fiz".