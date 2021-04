Recomendado para você : Tiago Leifert conversa com Rodolffo sobre racismo no BBB21

Tiago Leifert decidiu conversar com Rodolffo, antes da eliminação dessa terça-feira, 6, no BBB21, sobre a fala racista do sertanejo. Em seu discurso, Tiago explicou a Rodolffo que o cabelo black power de João Luiz, que foi comparado pelo cantor com uma peruca de homem das cavernas, é um símbolo de luta e resistência.

"Eu queria falar com meu amigo Rodolffo. Bastião, aquele assunto do João foi um assunto que estava muito restrito ao João, a Camilla e ao Gil. Vendo o que aconteceu ontem no jogo e vendo a forma como você se defendeu na hora, me preocupou e é por isso que eu estou aqui pra conversar com você, de homem branco pra homem branco", iniciou ele.

Em seguida, Leifert comentou sobre a reação de Rodolffo de se defender após a acusação. "Eu vi sua defesa, Bastião. E quando eu era mais novo, no colégio, brincavam com meu cabelo. Meu cabelo também não é liso. As outras crianças passavam o dedo brincando que era cabelo de lixa, escondiam lápis no meu cabelo e tal, mas isso nunca fez a menor diferença pra mim. Porque o meu cabelo, pra mim, assim como pra você, pro seu pai, pra sua tia, é um negócio que está espetado no meu crânio não faz a menor diferença na minha vida. Eu não estou nem aí pro meu penteado, se meu cabelo está caindo".