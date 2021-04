Recomendado para você : Sarah se encontra com mãe de Viih Tube: "Medo de bater em mim"

Sarah Andrade, que chamou Viih Tube de "falsa", se encontrou com a mãe da influencer nesta terça-feira, 6. Através do Instagram, Viviane Tube mostrou que a reunião com Sarah não teve momento "climão".

"Olha com quem que eu estou aqui!", disse a mãe da sister, que encontrou a loira em uma clínica de estética em São Paulo. "Com a Sarah. Vai bater em mim!"

"Gente, eu estava com medo de ela bater em mim! Mas ela é maravilhosa", disse a ex-BBB.