Tom Veiga relatou agressão da esposa para empregada: "Tentou me matar"

Josenilde afirma que em briga do dia 4 de setembro, Tom levou "surras" da esposa e teve que fugir de casa somente com a roupa do corpo.

"Ele caiu no sofá e ela seguiu batendo nele e dizendo: ‘Reage seu c*zão, reage'. A todo tempo ela dizia que faria ele reagir para então acabar com a carreira dele. Ela também dizia para ligar para o advogado, pois ela queria o divórcio", diz o trecho do depoimento.

O ator teria dito à empregada que seguiu apanhando sem reagir, pois sabia que ela levaria o caso à mídia. Em seguida, Cybelle quebrou uma garrafa de vinho e partiu em direção dele. Nesse momento, Tom temeu por sua vida e fugiu com o carro, sem documentos, celular ou dinheiro.