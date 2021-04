Recomendado para você : Marina Ruy Barbosa quer afastar namorado da política, diz colunista

Marina Ruy Barbosa já teria um novo amor após fim do casamento com Xande Negrão, segundo Fábia Oliveira. E de acordo com a colunista do O Dia, Marina estaria tentando afastar o deputado federal Guilherme Mussi da política.

O veículo afirma que Mussi entrou de cabeça no relacionamento e que funcionários revelaram que o político chegou a ficar quase dois meses sem ir ao seu escritório, em São Paulo, o que não tem agradado o grupo de confiança do deputado.

A colunista também conta que Guilherme já mostrou "alinhamento político" com Bolsonaro, a quem Marina demonstrou oposição. No ano passado, após seu pai Paulo Barbosa mostrar arrependimento em seu voto no atual presidente, a atriz disse que "não concorda nem compactua em nada com a atual política".