BBB21: Pai de Rodolffo mostra cabelo afro e sai em defesa do filho após polêmica

Rodolffo citou o pai em sua defesa na noite de segunda-feira, 5, pelo comentário polêmico sobre o cabelo de João no BBB21. Após o ocorrido, Juarez Diaz, pai de Rodolffo, foi às redes sociais para mostrar uma foto antiga e defender o filho.

Seu Juarez compartilhou uma série de cliques em que aparece com o cabelo afro e explicou que a criação do cantor foi diferente, além de nunca ter se incomodado com os apelidos na época de sua juventude.

"Meu pai era negro, venho de família humilde. Criei meus filhos na simplicidade que fui criado, olhando todos como iguais, ninguém melhor que ninguém", iniciou o patriarca.