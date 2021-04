Meghan Markle e Príncipe Harry anunciam primeira série para a Netflix

Meghan Markle e Príncipe Harry querem mostrar os bastidores dos Invictus Games. Na terça-feira, 6, Meghan e Harry anunciaram Heart of Invictus, primeira série produzida pela Archewell Productions para a Netflix. Sucesso!

O Duque e a Duquesa de Sussex se uniram aos cineastas vencedores do Oscar, Orlando Von Einsiedel e Joanna Natesegara. Juntos, eles contarão histórias dos atletas que competem nos Invictus Games 2022. O campeonato reúne uma disputa entre militares feridos ou doentes de diferentes países e em nove esportes.

"Desde os primeiros Invictus Games, em 2014, sabíamos que cada competidor contribuiria de sua maneira excepcional para um mosaico de resiliência, determinação e solução. Esta série dará às comunidades em todo o mundo uma janela para as histórias emocionantes e edificantes desses concorrentes em seu caminho para a Holanda no próximo ano", informou Príncipe Harry através de um comunicado.

"Como primeira série da Archewell Productions com a Netflix, em parceria com a Invictus Games Foundation, eu não poderia estar mais animado com a jornada à frente ou mais orgulhoso da comunidade Invictus por inspirar continuamente a cura global, o potencial humano e a continuidade do alistamento".