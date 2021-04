BBB21: Arthur xinga Fiuk e brothers brigam ao vivo

O cantor continuou: "Inventou mentiras sobre o Gil, que é uma pessoa que eu gosto muito aqui dentro. Quase me criou um conflito gigante comigo por causa disso".

Fiuk também citou a relação amorosa de Arthur com Carla Diaz.

"Até a Carla veio me perguntar o que eu achava do relacionamento deles, que não me cabe, não vou falar aqui, mas passava por fingir algumas coisas aqui. Eu não admiro, eu não concordo", finalizou.