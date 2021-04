BBB21: Juliette é contratada pela mesma equipe de comunicação de Anitta

Juliette Freire conquistou mais um feito fora do BBB21. Depois de passar Viih Tube em número de seguidores no Instagram, Juliette se tornou a mais nova contratada da BPM Com.

Com um dos perfis de maior engajamento do mundo, desde sua entrada no reality show, a maquiadora foi anunciada pela agência nesta segunda-feira, 5.

Como os fãs sabem, a empresa é a mesma que gerencia a comunicação de ninguém menos que Anitta. Como não amar?